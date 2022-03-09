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Британия выдала более 700 виз украинским беженцам

Автор: Валерия Полищук

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс сообщил, что украинским беженцам было выдано 760 виз. Такое решение было принято после того, как правительство Британии подверглось критике за отказ ослабить ограничения на въезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Страны-члены ЕС отменили визовые требования для украинцев после военного наступления России, но Великобритания отказалась от послаблений, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

"В настоящее время выдано 760 виз, и есть 22 тысячи заявлений, которые находятся в процессе рассмотрения. Президент Украины Владимир Зеленский напрямую попросил нас о гуманитарной помощи и ... в целом, предпочел бы, чтобы люди селились ближе к Украине", - заявил министр.

Шаппс сообщил, что во французском городе Лилль создается центр для помощи в обработке заявлений на получение виз.

Напомним, число беженцев, спасающихся от российского вторжения в Украину, в настоящее время увеличилось до 2 млн человек.

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