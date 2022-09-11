ua ru
Вс, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Британия ввела предельные суммы счетов на свет и газ для населения

Новина українською →
Лондон, Воскресенье 11 сентября 2022 21:44
Британия ввела предельные суммы счетов на свет и газ для населения Фото: Британия ввела предельные суммы счетов на свет и газ для населения (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Великобритании устанавливает граничную сумму для счетов за электроэнергию и газ для домашних хозяйств уже с 1 октября. Ограничения вводятся на два года.

Об этом заявил министр по вопросам бизнеса, промышленной стратегии и энергетики Великобритании Джейкоб Рис-Могг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Правительство приняло «Гарантию цен на энергоносители», согласно которой типичное домохозяйство будет платить не более 2500 фунтов стерлингов (2900 долларов) в год, что уменьшит размеры счетов от ожидаемых сумм в среднем на 1000 фунтов (1160 долларов) в год.

Кроме того, Лондон обязуется поддерживать все коммерческие, благотворительные и общественные организации в оплате расходов на энергоносители в течение шести ближайших месяцев.

Ранее мы писали, что полиция Великобритании разрабатывает экстренные меры реагирования и готовится к нарушениям правопорядка зимой из-за подорожания энергоресурсов.

Ранее стало известно, что в Британии 60% заводов могут закрыться при подорожании электричества. С таким заявлением выступили в федерации британских производителей MakeUK.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Лондон Газ
NEWS
ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма (видео)
ВСУ подняли украинские флаги над горсоветом Изюма (видео)
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире