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Британія ввела граничні суми рахунків на світло і газ для населення

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Лондон, Неділя 11 вересня 2022 21:44
Британія ввела граничні суми рахунків на світло і газ для населення Фото: Британія ввела граничні суми рахунків на світло і газ для населення (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Великої Британії встановлює граничну суму для рахунків за електроенергію і газ для домашніх господарств вже з 1 жовтня. Обмеження вводяться на два роки.

Про це заявив міністр з питань бізнесу, промислової стратегії та енергетики Великобританії Джейкоб ріс-Могг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

Уряд прийняв "гарантію цін на енергоносії", згідно з якою типове домогосподарство платитиме не більше 2500 фунтів стерлінгів (2900 доларів) на рік, що зменшить розміри рахунків від очікуваних сум в середньому на 1000 фунтів (1160 доларів) на рік.

Крім того, Лондон зобов'язується підтримувати всі комерційні, благодійні та громадські організації в оплаті витрат на енергоносії протягом шести найближчих місяців.

Раніше ми писали, що поліція Великобританії розробляє екстрені заходи реагування та готується до порушень правопорядку взимку через подорожчання енергоресурсів.

Раніше стало відомо, що у Британії 60% заводів можуть закритися при подорожчанні електрики. З такою заявою виступили у Федерації британських виробників MakeUK.

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