Британия вступает в новую ядерную эпоху: что задумали Лондон и Вашингтон против Кремля

Так, уряд Великобританії розглядає можливість розміщення на своїй території американських винищувачів, здатних нести тактичну ядерну зброю. За інформацією з урядових джерел, йдеться про наймасштабніше зміцнення оборонного потенціалу країни за понад три десятиліття.

Нове ядерне стримування: чому це важливо

Вперше з часів холодної війни Лондон може стати частиною розширеної ядерної програми НАТО. Так, на тлі загострення геополітичної ситуації в Європі та посилення ядерної риторики Кремля цей крок є обґрунтованим.

Передбачається, що американські літаки із тактичними ядерними боєприпасами будуть розміщені на британських військових базах.

Йдеться не про великі міжконтинентальні ракети, а про менш потужну, так звану "тактичну" зброю, яку можна застосувати в рамках локального конфлікту.

Такие планы являются ответом на все более агрессивное поведение России, которая, по словам британских чиновников, значительно повышает уровень ядерной угрозы в Европе. Власти страны признают: современная ситуация требует переосмысления подходов к обороне и сдерживанию.

Переговоры с Пентагоном уже состоялись

Премьер-министр Кир Стармер, министр обороны Джон Гили и главнокомандующий вооруженными силами адмирал Тони Радакин поддерживают соответствующие переговоры с Пентагоном.

Официально соглашение еще не подписано, но подготовка продолжается, и новая стратегия обороны уже в ближайшее время будет представлена на правительственном уровне.

Куда движется оборонная политика Лондона

В понедельник, 2 июня, глава правительства должен представить стратегический обзор обороны - важный документ, который определяет видение Великобритании в сфере безопасности на ближайшие годы.

Эксперты говорят, что там есть рекомендации по расширению вклада Лондона в ядерное сдерживание НАТО в Европе.

"Мы впервые со времен холодной войны сталкиваемся с реальными угрозами межгосударственного конфликта... Мир несомненно становится более опасным. Ядерные риски растут", - заявил Министр обороны Гили.

Что дальше

Решение о приобретении американских самолетов с тактическим ядерным оружием может повлиять не только на ситуацию с безопасностью в Европе, но и на позицию Британии в структуре НАТО.