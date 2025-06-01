Британия вступает в новую ядерную эпоху: что задумали Лондон и Вашингтон против Кремля
Лондон готує найбільше оборонне посилення з часів холодної війни. Йдеться про американські літаки з тактичною ядерною зброєю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Times .
Так, уряд Великобританії розглядає можливість розміщення на своїй території американських винищувачів, здатних нести тактичну ядерну зброю. За інформацією з урядових джерел, йдеться про наймасштабніше зміцнення оборонного потенціалу країни за понад три десятиліття.
Нове ядерне стримування: чому це важливо
Вперше з часів холодної війни Лондон може стати частиною розширеної ядерної програми НАТО. Так, на тлі загострення геополітичної ситуації в Європі та посилення ядерної риторики Кремля цей крок є обґрунтованим.
Передбачається, що американські літаки із тактичними ядерними боєприпасами будуть розміщені на британських військових базах.
Йдеться не про великі міжконтинентальні ракети, а про менш потужну, так звану "тактичну" зброю, яку можна застосувати в рамках локального конфлікту.
Такие планы являются ответом на все более агрессивное поведение России, которая, по словам британских чиновников, значительно повышает уровень ядерной угрозы в Европе. Власти страны признают: современная ситуация требует переосмысления подходов к обороне и сдерживанию.
Переговоры с Пентагоном уже состоялись
Премьер-министр Кир Стармер, министр обороны Джон Гили и главнокомандующий вооруженными силами адмирал Тони Радакин поддерживают соответствующие переговоры с Пентагоном.
Официально соглашение еще не подписано, но подготовка продолжается, и новая стратегия обороны уже в ближайшее время будет представлена на правительственном уровне.
Куда движется оборонная политика Лондона
В понедельник, 2 июня, глава правительства должен представить стратегический обзор обороны - важный документ, который определяет видение Великобритании в сфере безопасности на ближайшие годы.
Эксперты говорят, что там есть рекомендации по расширению вклада Лондона в ядерное сдерживание НАТО в Европе.
"Мы впервые со времен холодной войны сталкиваемся с реальными угрозами межгосударственного конфликта... Мир несомненно становится более опасным. Ядерные риски растут", - заявил Министр обороны Гили.
Что дальше
Решение о приобретении американских самолетов с тактическим ядерным оружием может повлиять не только на ситуацию с безопасностью в Европе, но и на позицию Британии в структуре НАТО.
Кстати, стало известно, получила ли Беларусь ядерное оружие от РФ. По словам главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, на территории страны размещены носители - в частности, самолеты и оперативно-тактические комплексы "Искандер", однако самих боеголовок не передано.
Ранее мы писали, что 5 февраля российский диктатор Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Беларусью. Документ, в частности, предусматривает применение ядерного оружия.