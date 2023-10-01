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Британія виділила понад 4 млрд доларів на будівництво ударних підводних човнів

Фото: Британія виділила кошти на будівництво ударних підводних човнів (ua news)
Автор: Каріна Левицька

Британія оголосила про угоду на 4 мільярди фунтів стерлінгів (4,,9 млн доларів) на будівництво ударних підводних човнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс сьогодні, 1 жовтня, оголосив про укладення угоди на суму 4 мільярди фунтів стерлінгів (4,9 мільярда доларів) на будівництво ударних підводних човнів.

"Наше головне національне страхування - це, звичайно, ядерне стримування на морі", - сказав Шаппс.

На щорічній конференції правлячої Консервативної партії в північноанглійському місті Манчестер, що проходила сьогодні, він оголосив про підписання контрактів з провідними британськими компаніями на розробку найпотужніших ударних підводних човнів, "які коли-небудь експлуатувалися британськими ВМС".

Візит глави Міноборони Британії в Україну

Нагадаємо, в четвер, 28 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з новопризначеним міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом, який перебував з візитом у Києві.

Зеленський та Шаппс обговорили питання посилення української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.

Окремо було відзначено ухвалення G7 на Вільнюському саміті НАТО спільної декларації про підтримку України та початок переговорів із Великою Британією про укладення відповідної двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій для України.

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