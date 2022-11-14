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Британія виділила майже 6 млн доларів на відновлення енергетики України

Фото: міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі оголосив про перший транш фінансування його країною енергетичної підтримки України у розмірі 5 млн фунтів стерлінгів, або 5,8 млн доларів США. Відповідну угоду сьогодні, 14 листопада, підписали Клеверлі та міністр енергетики України Герман Галущенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Великобританії.

Ця підтримка допоможе Україні із суттєвим ремонтом критично важливої ​​енергетичної інфраструктури після тривалих російських атак та ракетних обстрілів, а також відновить підключення домогосподарств і ключових об’єктів до електропостачання.

"Україна матиме подальшу підтримку від Великої Британії, щоб увімкнути світло по всій країні та відновити енергетичну інфраструктуру, пошкоджену нападами Росії", - підкреслив очільник МЗС Британії.

Велика Британія наразі є найбільшим донором Фонду енергетичної підтримки України разом із постачанням генераторів для лікарень та фінансовою гарантією для державного енергопостачальника України. Останнє фінансування дозволить придбати спеціалізоване енергетичне обладнання для підтримки та функціонування критично важливої ​​інфраструктури на національному рівні.

"Велика Британія зробила найбільшу на сьогодні пожертву в цей Фонд. Нам потрібно, щоб усі партнери посилили свою підтримку і показали Путіну, що його спроби знищити Україну зустрінуть шалений опір", - зазначив Клеверлі.

Нещодавно Велика Британія також надала 7 млн фунтів стерлінгів на придбання понад 850 генераторів, аби життєво важливі об’єкти, такі як лікарні, мали електроенергію, і ще 5 млн фунтів стерлінгів на убезпечення цивільного ядерного сектора.

Крім того, Велика Британія надала гарантію в розмірі 50 млн доларів для фінансування державного енергопостачальника України "Укренерго" через Європейський банк реконструкції та розвитку, який допоможе Україні продовжувати постачати електроенергію своїм громадянам.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Велика Британія передасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійде зимовий одяг для українських захисників.

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