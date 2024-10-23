UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Британія виділила 155 млн доларів для захисту суден у Чорному морі від атак Москви

Фото: Британія захистів морський коридор у Чорному морі від російських ударів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Великобританія виділяє додатково 120 млн фунтів стерлінгів (155 млн доларів) Коаліції з морських можливостей для захисту Зернового коридору в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Великої Британії.

Згідно з повідомленням, Лондон шукає партнерів для спільного фінансування постачання сотень додаткових морських безпілотників, а також радарів спостереження для захисту зернового коридору.

"Великобританія знаходиться на передньому краї роботи із захисту морського коридору у Чорному морі", - йдеться у заяві.

Коаліція з морських можливостей, очолювана Великою Британією та Норвегією, зосереджена на наданні майбутніх військово-морських сил для України та відіграла важливу роль у оснащенні ВМС України морськими дронами.

Також Великобританія та Норвегія спільно виділять 100 млн фунтів стерлінгів для спільного фінансування ще сотень проектів.

До недавніх поставок увійшли десятки всюдихідних транспортних засобів та рейдових катерів, сотні протикорабельних ракет для берегової оборони та річкових операцій, а також сотні тисяч набоїв до наданих кулеметів.

Удари Росії по портах

Як заявили в уряді Британії, Росія посилила атаки на українську портову інфраструктуру в Чорному морі, затримуючи доставку життєво важливої допомоги та зупиняючи постачання найважливіших постачань зерна на південь планети.

Посилення атак збігається із сезоном збирання врожаю в Україні, яка залишається великим постачальником сільськогосподарської продукції, що має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки.

Розвідка Великобританії показує, що спостерігається помітне збільшення готовності Росії йти на ризик під час ударів по портовій інфраструктурі, а зерновози перебувають під ударами під час російської кампанії.

Передбачається, що ці удари затримали відправлення судна MV SHUI SPIRIT з України, яке перевозило олію, призначену для Всесвітньої продовольчої програми в Палестині.

Удар також завдав удару по судах, завантаженим зерном, призначеним для Єгипту, двом суднам, що перевозили кукурудзу, а також вантажам Всесвітньої продовольчої програми, що прямували до Південної Африки.

За даними військової розвідки, у період з 5 по 14 жовтня 2024 року щонайменше чотири торгові судна зазнали ударів.

"Невибіркові удари Росії по портах у Чорному морі наголошують, що Путін готовий поставити на карту світову продовольчу безпеку у своїх спробах змусити Україну підкоритися", - заявив прем'єр-міністр Кір Стармер.

Нагадаємо, після останніх ударів Росії в портах Одеси буде підвищено оборонні заходи. У фокусі також безпека персоналу та відновлення інфраструктури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні