Британія виділила 155 млн доларів для захисту суден у Чорному морі від атак Москви

Згідно з повідомленням, Лондон шукає партнерів для спільного фінансування постачання сотень додаткових морських безпілотників, а також радарів спостереження для захисту зернового коридору.

"Великобританія знаходиться на передньому краї роботи із захисту морського коридору у Чорному морі", - йдеться у заяві.

Коаліція з морських можливостей, очолювана Великою Британією та Норвегією, зосереджена на наданні майбутніх військово-морських сил для України та відіграла важливу роль у оснащенні ВМС України морськими дронами.

Також Великобританія та Норвегія спільно виділять 100 млн фунтів стерлінгів для спільного фінансування ще сотень проектів.

До недавніх поставок увійшли десятки всюдихідних транспортних засобів та рейдових катерів, сотні протикорабельних ракет для берегової оборони та річкових операцій, а також сотні тисяч набоїв до наданих кулеметів.

Удари Росії по портах

Як заявили в уряді Британії, Росія посилила атаки на українську портову інфраструктуру в Чорному морі, затримуючи доставку життєво важливої допомоги та зупиняючи постачання найважливіших постачань зерна на південь планети.

Посилення атак збігається із сезоном збирання врожаю в Україні, яка залишається великим постачальником сільськогосподарської продукції, що має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки.

Розвідка Великобританії показує, що спостерігається помітне збільшення готовності Росії йти на ризик під час ударів по портовій інфраструктурі, а зерновози перебувають під ударами під час російської кампанії.

Передбачається, що ці удари затримали відправлення судна MV SHUI SPIRIT з України, яке перевозило олію, призначену для Всесвітньої продовольчої програми в Палестині.

Удар також завдав удару по судах, завантаженим зерном, призначеним для Єгипту, двом суднам, що перевозили кукурудзу, а також вантажам Всесвітньої продовольчої програми, що прямували до Південної Африки.

За даними військової розвідки, у період з 5 по 14 жовтня 2024 року щонайменше чотири торгові судна зазнали ударів.

"Невибіркові удари Росії по портах у Чорному морі наголошують, що Путін готовий поставити на карту світову продовольчу безпеку у своїх спробах змусити Україну підкоритися", - заявив прем'єр-міністр Кір Стармер.