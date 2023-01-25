Британія про танки Leopard та Challenger в Україні: скоро це стане звичним видовищем

Фото: танки Leopard та Challenger в Україні будуть звичним явищем (GettyImages)

В Британії заявили, що невдовзі танки Leopard та Challenger стануть звичним явищем в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії в Twitter.

На своїй сторінці вони показали фото танків Leopard та Challenger на військових навчання у Польщі. Soon to be a regular sight prowling the fields of Ukraine.



A Challenger 2 and a Leopard 2 on exercise in Poland.



#WeStandWithUkraine pic.twitter.com/X14aH6cPxE — Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 25, 2023 "Невдовзі це стане звичайним видовищем, що бродить полями України", написали в міністерстві.