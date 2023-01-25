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Британія про танки Leopard та Challenger в Україні: скоро це стане звичним видовищем

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Британія, Середа 25 січня 2023 15:21
Британія про танки Leopard та Challenger в Україні: скоро це стане звичним видовищем Фото: танки Leopard та Challenger в Україні будуть звичним явищем (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В Британії заявили, що невдовзі танки Leopard та Challenger стануть звичним явищем в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії в Twitter.

На своїй сторінці вони показали фото танків Leopard та Challenger на військових навчання у Польщі.

"Невдовзі це стане звичайним видовищем, що бродить полями України", написали в міністерстві.

Нагадаємо, сьогодні Німеччина офіційно оголосила, що надасть танки Leopard 2 для Україні.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомляли, що німецький канцлер Олаф Шольц ухвалив рішення передати Україні роту танків.

Детальніше про характеристики Leopard 2 - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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