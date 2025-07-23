Британія та Туреччина підписали довгоочікувану угоду на купівлю літаків Eurofighter Typhoon

За словами джерела, знайомого з рішенням, угоди було досягнуто після того, як Рада Безпеки Німеччини схвалила запит на 40 винищувачів Eurofighter. За словами співрозмовника агентства, Туреччина запевнила, що використовуватиме літаки лише у рамках солідарності з НАТО, тобто не проти іншого члена альянсу.

Багатомільярдна оборонна угода тривалий час відкладалася через політичну напруженість між Анкарою та її союзниками по НАТО. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, уряд Великобританії та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс були проінформовані про рішення, повідомило джерело.

Раніше Рада безпеки Німеччини блокувала продаж через напруженість у відносинах між Туреччиною та сусідньою Грецією.

Це схвалення є ознакою зростання оборонної співпраці між Туреччиною та її західними союзниками, оскільки Європа прагне зміцнити свою оборонну промисловість після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, одночасно знижуючи залежність від США. Крім угоди щодо Eurofighter, Анкара також домагається схвалення США на закупівлю нових винищувачів F-16 та F-35.

Фінансові умови угоди поки що неясні. Туреччина отримала початкову цінову пропозицію цього року, і агентство Bloomberg раніше повідомляло, що Анкара запросила щонайменше 20 літаків на суму близько 5 млрд євро.