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Британія та Німеччина підпишуть історичну безпекову угоду: що про неї відомо

Фото: Британія та Німеччина підпишуть безпекову угоду (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Цього тижня Британія підпише історичну оборонну угоду з Німеччиною. Вона має допомогти прокласти шлях до тісніших військових та безпекових зв'язків з Європейським Союзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Очікується, що даний пакт дозволить британським і німецьким військам проводити спільні військові навчання на східному кордоні НАТО з Росією, найімовірніше, в Естонії та Литві.

Він також дозволить обом країнам спільно закуповувати більше озброєнь і призведе до тіснішої співпраці у розробці та виробництві озброєнь наступного покоління.

Міністр оборони Британії Джон Хілі сподівається, що ця угода зміцнить британську і німецьку оборонну промисловість.

Видання зауважило, що Британія прагне укласти з ЄС широкомасштабний пакт про безпеку та оборону, що охоплює питання оборони, обміну розвідданими, енергетики та боротьби з нелегальною міграцією.На цьому підґрунті даний пакт розглядається як "перші кроки".

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Великобританія