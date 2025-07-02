Британія та Німеччина готують оборонний договір про взаємодопомогу, - Politico

Прем'єр-міністр Кір Стармер та колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц заклали основу для пакту у спільній декларації минулого літа, пообіцявши тіснішу співпрацю в галузі миру та безпеки, а також економічного зростання.

Коли підпишуть договір

Текст договору близький до завершення, повідомили два лондонські чиновники. Очікується, що його буде підписано 17 липня, перш ніж парламенти двох країн перейдуть на літні канікули.

Договір між Штармером і Мерцем є результатом 18 раундів переговорів, три з яких відбулися особисто в Берліні, а два – у Лондоні.

Оборонні розділи договору

Серед ключових розділів є пункт, присвячений обороні, який базується на Угоді Трініті-Хаус, підписаній минулого року. Вона, своєю чергою, передбачає, що будь-яка стратегічна загроза одній країні становитиме загрозу для іншої.

Новий договір може дати Німеччині пункт про взаємну допомогу з обома європейськими ядерними державами, що відповідає бажанню канцлера Німеччини Фрідріха Мерца зміцнити стримувальний потенціал континенту окремо від США.

Хоча договір, ймовірно, підтвердить відданість обох країн НАТО як наріжному каменю їхньої колективної оборони, включення цього пункту підкреслює прагнення європейських союзників до тіснішої співпраці в галузі безпеки, не покладаючись на США.

Очікується, що у документі будуть прописані подальші заходи щодо боротьби з нелегальною міграцією, транспортуванням, дослідженнями та інноваціями.