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Британія створить перший у світі інститут безпеки штучного інтелекту, - Сунак

Фото: прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що Сполучене Королівство створить перший у світі інститут безпеки штучного інтелекту (ШІ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Перед зустріччю наступного тижня з представниками компаній, що займаються штучним інтелектом очільник британського уряди розповів про перший в світі інститут безпеки ШІ, який створить Британія.

Сунак зазначив, що організація розвиватиме світові знання про безпеку технології та ретельно досліджуватиме, оцінюватиме та тестуватиме нові типи штучного інтелекту.

"Це потрібно, щоб ми зрозуміли, на що здатна кожна нова модель, досліджуючи всі ризики від соціальної шкоди, як-от упередження та дезінформація, до найбільш екстремальних ризиків з усіх", - заявив прем’єр Великобританії.

Регулювання штучного інтелекту

Варто зазначити, що законодавці в усьому світі почали думати про те, як регулювати ШІ та запобігти потенційним загрозам після того, як генеративний штучний інтелект, який використовує дані для створення нового контенту, такого як ChatGPT, потрапив у заголовки газет.

Генеральний директор компанії OpenAI, яка створила ChatGPT, закликав Конгрес Сполучених Штатів регулювати штучний інтелект. Відомо, що Сенатори США проводять секретні брифінги щодо цього питання.

Також, Європейський Союз готує історичний закон, який регулюватиме використання ШІ. Докладніше про те, які обмеження штучного інтелекту планують запровадити, – у матеріалі РБК-Україна.

 

 

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ВеликобританіяШтучний інтелектРіші Сунак