Британия не стремится сменить режим в России. Ее уже ослабил Путин, - Трасс

"Мы не стремимся к смене режима в Москве. Но позвольте быть откровенной: ослабленная Россия - это следствие решения Путина начать необоснованное вторжение. Мы хотим окончательного прекращения конфликта со скованной Россией", - сказала она.

Она отметила, Путин играет на том, что желание свободного мира остановить его не может сравниться с его решимостью поставить Украину на колени.

"Мы доказали, что Россия ошибалась, и будем делать это снова. Теперь понятно, что Путин не может сломать и не сломает или подчинит Украину. Но надо идти дальше - стратегическим и моральным императивом для всех нас является победа Украины" - подчеркнула Трасс.

В свою очередь она призвала союзников сделать больше, чтобы Украина получала то, что ей нужно: от тяжелого вооружения, как танки и самолеты, до боеприпасов и других поставок.

Глава МИД Британии добавила, что ее страна сейчас сотрудничает с Польшей через совместную комиссию с целью оснащения Украины оружием стандарта НАТО.

"Мы также должны продолжать морить голодом путинскую машину для финансирования войны, накладывая санкции на большее количество тех, кто финансирует его агрессию, от олигархов и банков к энергетике, золота и сферы услуг, а также неустанно усиливать давление, пока путинские войска остаются в Украине", - резюмировала Трасс.

Напомним, вчера правительство Великобритании для усиления давления на российского президента Владимира Путина ввело санкции против его предполагаемой любовницы Алины Кабаевой, а также родственников и бывшей жены за развязанную Россией войну против Украины.

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