UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия не стремится сменить режим в России. Ее уже ослабил Путин, - Трасс

Фото: глава МИД Британии Лиз Трасс (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Правительство Великобритании не стремится сменить режим в России. Глава Кремля Владимир Путин решением вторгнуться в Украину сам ослабил свою страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Британии Лиз Трасс, которую цитирует Daily Express.

"Мы не стремимся к смене режима в Москве. Но позвольте быть откровенной: ослабленная Россия - это следствие решения Путина начать необоснованное вторжение. Мы хотим окончательного прекращения конфликта со скованной Россией", - сказала она.

Она отметила, Путин играет на том, что желание свободного мира остановить его не может сравниться с его решимостью поставить Украину на колени.

"Мы доказали, что Россия ошибалась, и будем делать это снова. Теперь понятно, что Путин не может сломать и не сломает или подчинит Украину. Но надо идти дальше - стратегическим и моральным императивом для всех нас является победа Украины" - подчеркнула Трасс.

В свою очередь она призвала союзников сделать больше, чтобы Украина получала то, что ей нужно: от тяжелого вооружения, как танки и самолеты, до боеприпасов и других поставок.

Глава МИД Британии добавила, что ее страна сейчас сотрудничает с Польшей через совместную комиссию с целью оснащения Украины оружием стандарта НАТО.

"Мы также должны продолжать морить голодом путинскую машину для финансирования войны, накладывая санкции на большее количество тех, кто финансирует его агрессию, от олигархов и банков к энергетике, золота и сферы услуг, а также неустанно усиливать давление, пока путинские войска остаются в Украине", - резюмировала Трасс.

Напомним, вчера правительство Великобритании для усиления давления на российского президента Владимира Путина ввело санкции против его предполагаемой любовницы Алины Кабаевой, а также родственников и бывшей жены за развязанную Россией войну против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияВеликобритания