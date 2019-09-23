Британия и США договорились заключить торговую сделку к июлю 2020, - Sun

Великобритания и Соединенные Штаты Америки планируют заключить торговое соглашение к июлю 2020 года. Соответствующей договоренности достигли британский премьер-министр Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп, передает The Sun.

Согласно источникам издания, политики могут объявить о достижении договоренности во время встречи на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Один из собеседников газеты назвал это событие "большой победой" для Великобритании.

"По обеим сторонам Атлантики понимают, что это необходимо сделать до этого времени, потому что вскоре после этого начнется избирательный процесс в США", - считает он.

Во время выборов американские политики будут увлечены кампанией за Белый дом, а новый президент может не разделять мнения Трампа по поводу сделки.

Отмечается, что соглашение, которое подпишут два лидера, станет крупнейшим, которое США когда-либо заключали о свободной торговле с другой страной.

Хотя соглашение может быть подписано следующим летом, его реализация сможет начаться только после завершения переходного периода Brexit в декабре 2020 года.

Напомним, 18 сентября Европейский парламент поддержал документ об "упорядоченном Brexit", согласно которому Великобритания сможет отстрочить свой выход из Европейского союза.