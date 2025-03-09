Британія скоротить кількість держслужбовців і впроваджуватиме ШІ

Відповідну заяву в інтерв'ю BBC зробив Пет Макфадден, який є високопоставленим міністром кабінету міністрів. Це сталося в неділю, напередодні великих реформ Вайтхолла (британського державного апарату), які будуть представлені цього тижня.

"Центральна державна служба може стати меншою", - сказав він.

В окремій заяві Макфадден повідомив, що лейбористський уряд запустить кампанію з цифровізації, у рамках якої 10% усіх держслужбовців будуть зайняті в цифрових або пов'язаних із даними ролях протягом 5 років.

"Не можна витрачати час на завдання, яке цифрові технології або ШІ можуть виконати краще, швидше і з такою ж високою якістю", - заявив він.

Bloomberg зазначає, що під керівництвом прем'єр-міністра Кіра Стармера, уряд лейбористів зробив підвищення продуктивності ключовим пріоритетом, щоб закрити "дірку у своїх фінансах". Реорганізація державної служби супроводжуватиме плани зі скорочення витрат уряду, які канцлерка казначейства Рейчел Рівз, як очікується, представить у своїй заяві 26 березня.

Також Макфадден додав, що Brexit і Covid-19 призвели до збільшення найму в уряді. За його словами, скорочення розміру штату спрямоване на те, щоб отримати "віддачу від наших грошей".

Крім того, уряд представить "пакет змін у системі соціального забезпечення", щоб розв'язати проблему зростання кількості людей, які залежать від державної допомоги.

У грудні Bloomberg писало, що британський уряд планує скоротити понад 10 000 робочих місць у системі державної служби країни, а також провести низку добровільних звільнень після того, як чисельність держслужбовців у 2024 році перевищила 513 000 осіб, що на 34% більше, ніж у 2016 році.