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Британия решила вернуть посольство в Киев

Фото: Посол Мелинда Симмонс и премьер-министр Борис Джонсон (twitter.com/MelSimmonsFCDO)
Автор: Антон Федорцив

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о планах британских властей возобновить работу дипломатического представительства в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Великобритания откроет свое посольство в Украине на следующей неделе. Это событие премьер Джонсон анонсировал во время визита в Индию.

Британские дипломаты сохраняли свое присутствие в Украине после эвакуации посольства в середине февраля. Персонал представительства работал во Львове, но не оказывал консульских услуг.

Вернуть посольство Соединенного Королевства в Киев британские власти решили после освобождения северных областей от российских оккупантов. Джонсон поддержал идею возобновления работы диппредставительства после личного визита в Украину.

К слову, Соединенные Штаты наняли отставного генерала для координации военной помощи Украине.

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