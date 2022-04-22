Британия решила вернуть посольство в Киев

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о планах британских властей возобновить работу дипломатического представительства в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Великобритания откроет свое посольство в Украине на следующей неделе. Это событие премьер Джонсон анонсировал во время визита в Индию.
Британские дипломаты сохраняли свое присутствие в Украине после эвакуации посольства в середине февраля. Персонал представительства работал во Львове, но не оказывал консульских услуг.
Вернуть посольство Соединенного Королевства в Киев британские власти решили после освобождения северных областей от российских оккупантов. Джонсон поддержал идею возобновления работы диппредставительства после личного визита в Украину.
К слову, Соединенные Штаты наняли отставного генерала для координации военной помощи Украине.
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