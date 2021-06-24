UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Британия расширила список стран с обязательным карантином после прибытия

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Великобритании добавили несколько стран в "красный" список государств и территорий. Прибывающие из них должны будут пройти обязательный карантин в отеле за свой счет и за этот период сдать два теста на коронавирус. Изменения вступят в силу с 04:00 среды, 30 июня.

Об этом сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шаппс.

"Несколько стран, включая Тунис и Гаити, попадут в "красный" список. Изменения вступают в силу с 04:00 среды, 30 июня", - написал министр.

Полный "красный" список опубликован на сайте британского правительства. В него, кроме Туниса и Гаити, включены Доминиканская Республика, Эритрея, Кувейт, Монголия и Уганда.

Шаппс также указал, что в "зеленый" список британского правительства добавлены Мальта, Мадейра, Балеарские острова и несколько заморских британских территорий и Карибские острова, включая Барбадос. Кроме того, в этот перечень вошел Израиль и Иерусалим.

Напомним, в Британии третий день подряд фиксируют самое высокое с февраля число новых ежедневных случаев заражений коронавирусом.

Как отмечал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, в Великобритании отмена локдауна под угрозой срыва из-за нового Delta-варианта коронавируса, случаи заражения которым начали фиксировать по стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияКарантинКоронавирус