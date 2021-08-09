Британия раскрыла китайских агентов, выдающих себя за беженцев из Гонконга

Разведчики КНР пользуются особым визовым режимом, введенным для беженцев из Гонконга, чтобы проникнуть в Великобританию. Лондон располагает сведениями о "спящих" агентах, подающих заявления на визу для держателей паспортов BNO, выдававшихся до 1997 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

Источник The Times заявил, что проверки перед выдачей визы держателям паспорта BNO "значительно более тщательный, чем другие". Ранее министр внутренних дел Великобритании Прити Пател говорила о более низких требованиях к людям, пользующимся новым визовым режимом.

Последний губернатор британского Гонконга Крис Пэттен заявил The Times, что считает нужным отнестись серьезно к опасениям по поводу агентов КНР в Великобритании.

"Если кто-то испытывает страхи, что Коммунистическая партия Китая будет размещать информаторов в попытке похитить секретные сведения свободного общества, то эти страхи полностью оправданы", - отметил он.

Паспорта британского гражданина за рубежом - British National (Overseas), BNO - выдавались жителям Гонконга перед его передачей от Великобритании к КНР в 1997 году.

Британия объявила об особом визовом режиме для держателей таких паспортов в 2020 году, после того как в Гонконге был принят закон о государственной безопасности. Виза дает право пребывать и работать в стране на протяжении пяти лет с перспективой получения полноценного британского гражданства. КНР с 31 января 2021 года прекратила признавать паспорта BNO.

Закон о государственной безопасности в Гонконге ввел ответственность за сепаратизм, антиправительственную деятельность и подготовку к мятежу. Решение привело к закрытию оппозиционной газеты Apple Daily и беспрецедентной отмене массовых мероприятий в поддержку демократии. Первый приговор по новому закону был вынесен в июле этого года.