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Британия проведет учения на случай размещения ракет России у границ ЕС

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Британия, Среда 21 июля 2021 02:37
Британия проведет учения на случай размещения ракет России у границ ЕС Фото: ВВС Британии проведет учения на случай размещения ракет РФ в Калининграде (British Army/Facebook)
Автор: Артур Родивилов

Великобритания проведет учения военно-воздушных сил (ВВС) из-за возможного размещения крылатых ракет в Калининградской области РФ. Королевство попадает в радиус гарантированного поражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph.

Начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон объявил о предстоящих учениях под названием Exercise Agile Stance в ходе посещения базы Тихоокеанского флота ВМС США Перл-Харбор на Гавайских островах.

По его словам, неспособность авиации к рассредоточению в случае угрозы со стороны противника может привести к повторению событий 7 декабря 1941 года, когда при нападении Японии на Перл-Харбор были уничтожены около 200 американских самолетов.

"Нам необходимо взглянуть на текущую ситуацию как на вызов национальной безопасности и изучить перечень взлетно-посадочных площадок, которыми мы располагаем в Великобритании. Это звучит немного в духе холодной войны, но мы вынуждены вспоминать, как действовать в таких условиях", - сказал Уигстон.

Он также подчеркнул, что переброска Россией современного вида вооружений, например, последнего поколения крылатых ракет, на территорию Калининградской области была бы "шагом наверх по лестнице эскалации".

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО не будет размещать ядерные ракеты в Европе в ответ на ракетную угрозу со стороны Российской Федерации. В частности, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что не верит в появление новых станций ядерного оружия в Европе после выхода США из ядерной сделки с Россией.

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