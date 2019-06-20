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Британия призывает Россию в полной мере сотрудничать по делу MH17

Новости » Политика    20.06.2019 - 08:24
Британия призывает Россию в полной мере сотрудничать по делу MH17
Фото: Джереми Хант (Wikipedia)

Британия поддерживает международных партнеров в осуждении сбития самолета Малайзийских авиалиний

Министр иностранных дел Британии Джереми Хант призывает Российскую Федерацию в полной мере сотрудничать с прокуратурой Нидерландов в деле расследования сбития малайзийского самолета рейса MH17. Об этом говорится на сайте ведомства.

Он заявил, что Британия поддерживает международных партнеров в осуждении сбития самолета Малайзийских авиалиний.

"Сбитие MH17 почти пять лет назад и трагическая смерть 298 человек на борту, в том числе 10 британцев, было ужасным преступлением. Семьи и друзья погибших заслуживают справедливости. Сегодня мы стали свидетелями важного шага навстречу ответственности, которую должны нести виновные в этой трагедии", - заявил Хант. 

По его словам, Великобритания оказывает поддержку следственному процессу и полностью доверяет Совместной следственной группе и системе уголовной юстиции Нидерландов. Также Хант считает, что РФ должна сотрудничать с прокуратурой Нидерландов и предоставлять любую помощь, которую она требует в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН №2166

"Российская Федерация теперь в полной мере должна сотрудничать с прокуратурой и предоставлять любую помощь, которую она требует в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН №2166. Обвинения, выдвинутые против этих лиц сегодня, показывают, что международное сообщество едино в противодействии безнаказанности лиц, ответственных за ужасное убийство 298 невинных людей", - подчеркнул Хант. 

Напомним, 19 июня Международная следственная группа (JIT) назвала имена четырех подозреваемых в причастности к сбитию самолета рейса МН17 в 2014 году.

Суд над подозреваемыми в катастрофе малайзийского Боинга МН17 в небе над Донбассом начнется в марте 2020 года.

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