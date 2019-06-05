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Британия призывает РФ немедленно освободить украинских политзаключенных

Новости » Политика    05.06.2019 - 15:15
Британия призывает РФ немедленно освободить украинских политзаключенных
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Британия призывает РФ прекратить нарушать права людей в Крыму

Посольство Британии в Украине призывает Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter.

Также Британия призывает РФ прекратить нарушать права людей в Крыму.

"Сегодня МИД Великобритании обнародовал доклад о состоянии прав человека и демократии в 2018. Там, в частности, говорится о нарушении Россией прав человека в Крыму и жертвах российской агрессии на востоке Украины. Мы призываем Россию прекратить эти нарушения и немедленно освободить всех украинских политических заключенных", - говорится в сообщении.

Британия призывает РФ немедленно освободить украинских политзаключенныхНапомним, в минувшую субботу состоялся марш в поддержку украинских политзаключенных Кремля. Участники акции также пошли под здание "Международного комитет Красного Креста". Руководство киевского офиса МККК во время общения с участниками марша поддержки политзаключенных пообещали с понедельника начать диалог с представителями, уполномоченными их родственниками.

Отметим, что сейчас в России около 98 украинских политзаключенных. В частности, Олег Сенцова, Владимир Балух, Николай Карпюк, Эдем Бекиров, Станислав Клих, который объявил 24 мая голодовку.

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