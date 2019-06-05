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Британія закликає РФ негайно звільнити українських політв'язнів

Новини » Політика    05.06.2019 - 15:15
Британія закликає РФ негайно звільнити українських політв'язнів
Фото: Олег Сенцов (youtube-currentytime.tv)

Британія закликає РФ припинити порушувати права людей у Криму

Посольство Британії в Україні закликає Росію негайно звільнити всіх українських політичних в’язнів. Про це повідомляє прес-служба посольства у Twitter.

Також Британія закликає РФ припинити порушувати права людей у Криму.

"Сьогодні МЗС Великої Британії оприлюднило доповідь про стан прав людини і демократії у 2018. Там, зокрема, йдеться про порушення Росією прав людини у Криму і жертви російської агресії на сході України. Ми закликаємо Росію припинити ці порушення і негайно звільнити всіх українських політичних в’язнів", - йдеться у повідомленні.

Британія закликає РФ негайно звільнити українських політв'язнівНагадаємо, у минулу суботу відбувся марш на підтримку українських політв'язнів Кремля. Учасники акції також пішли під будівлю "Міжнародного комітет Червоного Хреста". Керівництво київського офісу МКЧХ під час спілкування з учасниками маршу підтримки політв’язнів пообіцяли з понеділка розпочати діалог з представниками, уповноваженими їхніми родичами.

Зазначимо, що зараз в Росії близько 98 українських політв'язнів. Зокрема, Олег Сенцова, Володимир Балух, Микола Карпюк, Едем Бекіров, Станіслав Клих, який оголосив 24 травня голодування.

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