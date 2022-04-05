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Британия призовет страны G7 согласовать график эмбарго на нефть и газ из России

Фото: министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призовет страны G7 запретить российским судам заходить в их порты, согласовать график поэтапного прекращения импорта нефти и газа из России. Выступая в Польше, она привет еще больше ужесточить санкции в отношении банков и ключевых отраслей промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В четверг я буду призывать наших партнеров по "Большой семерке" пойти дальше, присоединившись к нам, чтобы запретить российским судам заходить в наши порты, расправиться с российскими банками, заняться новыми отраслями, наполняющими военную казну Путина, как, например, золото, и согласовать четкий график прекращения импорта российской нефти и газа", - заявит Трасс.

В ответ на вторжение в Украину Великобритания и международные союзники уже ввели санкции против российских банков и богатых элит и предприняли шаги, чтобы отрезать Москву от международной финансовой системы. Российским кораблям уже запретили заходить в британские порты.

Трасс отмечает, что санкции заморозили российские деньги на 350 миллиардов долларов и сделали недоступными более 60% ее валютных резервов.

"Наши скоординированные санкции отбрасывают российскую экономику обратно в советскую эпоху", - уверена Трасс.

Трасс также заявит, что Британия и Польша договорились об усилении санкций и поставках оружия в Украину.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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