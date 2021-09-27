Британия привлечет армию для доставки топлива на АЗС. В стране не хватает водителей

Издание пишет, что после выхода Британии из Евросоюза многие водители-дальнобойщики, которые были мигрантами, не вернулись в страну, а своих граждан оказалось недостаточно. На этом фоне уже длительное время продолжается дефицит топлива на АЗС, что вызывает панику у автомобилистов. Они, в частности, выстраиваются в очереди на заправках.

Как заявил министр предпринимательства, энергетики и промышленности Кваси Квартенг, бензина в стране достаточно, но проблема остается в том, кто его будет доставлять до заправочных станций.

Он также пообещал, что накануне Рождества многим водителям-мигрантам дадут временные визы.

Издание пишет, что на сегодня простаивает до 90% автозаправочных станций. Предполагается, что привлечение военных водителей не решит проблему полностью, поскольку у них нет необходимых навыков, в том числе, заправлять бензоколонки.