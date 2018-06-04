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Интервью

Британия представила новую стратегию борьбы с терроризмом

НовостиПолитика    04.06.2018 - 17:11
Фото: иллюстративное фото (telegraph.co.ru)
Фото: иллюстративное фото (telegraph.co.ru)

Эта стратегия имеет целью использовать технологии, обмениваться информацией и расширять связи с бизнесом

Великобритания представила обновленную стратегию борьбы с терроризмом, которая имеет целью использовать технологии, обмениваться информацией и расширять связи с бизнесом. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что новая стратегия направлена на лучший обмен информацией, в том числе с предприятиями, для ускорения обнаружения подозрительных покупок, повышение безопасности в людных местах и уменьшения уязвимости инфраструктуры.

Как сообщается, недавно назначеный министр внутренних дел Саджид Джавид сказал, что к новой стратегии вошли уроки, которые спецслужбы вынесли после нападений в Лондоне и Манчестере.

"Угроза терроризма является одной из самых трудных, с которой мы сталкиваемся, и понятно, что необходимы изменения", - сказал Джавид.

Джавид также добавил, что время между радикализацией и планированием нападения стал короче, чем в прошлом, что радикализация происходила чаще в Интернете, и что во время нападений использовались ежедневные предметы.

Текущий уровень угрозы для Британии оценивается как строгий, а это значит, что атака очень вероятна. Британское правительство заявило, что с июня 2013 года оно уничтожило 25 исламистских ячеек - 12 из них с марта 2017 года, и в настоящее время занимается более 500 операциями.

Джавид также сказал, что хотя исламисты представляют наибольшую угрозу, риски крайне правого экстремизма также растут.

Напомним, что 1 мая 2018 года Кабинет министров Украины предлагал парламенту принять законопроект №8345 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно участия Вооруженных сил Украины в борьбе с терроризмом".

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Теги публикации: Великобритания, Терроризм  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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