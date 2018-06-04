Британія представила нову стратегію боротьби з тероризмом

Ця стратегія має на меті використовувати технології, обмінюватися інформацією та розширювати зв'язки з бізнесом

Велика Британія представила оновлену стратегію боротьби з тероризмом, яка має на меті використовувати технології, обмінюватися інформацією та розширювати зв'язки з бізнесом. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що нова стратегія спрямована на кращий обмін інформацією, у тому числі з підприємствами, для прискорення виявлення підозрілих покупок, підвищення безпеки в людних місцях та зменшення вразливості інфраструктури.

Як повідомляється, нещоавдно призначений міністр внутрішніх справ Саджид Джавід сказав, що до нової стратегії увійшли уроки, які спецслужби винесли після нападів в Лондоні та Манчестері.

"Загроза від тероризму є однією з найважчих, з якою ми стикаємося, і зрозуміло, що необхідні зміни", - сказав Джавід.

Джавід також додав, що час між радикалізацією та плануванням нападу став коротшим, ніж у минулому, що радикалізація відбувалася частіше в Інтернеті, і що під час нападів використовувалися щоденні предмети.

Поточний рівень загрози для Британії оцінюється як суворий, а це означає, що атака дуже імовірна. Британський уряд заявив, що з червня 2013 року він знищив 25 ісламістських осередків - 12 з них з березня 2017 року, і в даний час займається більш ніж 500 операціями.

Джавід також сказав, що хоча ісламісти представляють найбільшу загрозу, ризики крайньо правого екстремізму також зростають.

Нагадаємо, що 1 травня 2018 року Кабінет міністрів України пропонував парламенту прийняти законопроект №8345 "Про внесення змін до деяких законів України щодо участі Збройних сил України в боротьбі з тероризмом".