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Британия предлагает постоянное место жительства афганцам, которые помогали военным страны

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Великобритания, Среда 01 сентября 2021 19:09
Британия предлагает постоянное место жительства афганцам, которые помогали военным страны Фото: Британия предлагает постоянное место проживанием афганцам (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Британия будет предлагать всем афганцам, которые сотрудничали с силами страны во время операции в Афганистане - постоянное место жительства (ПМЖ). Для этого беженцам необходимо подать бесплатную заявку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы в огромном долгу перед теми, кто работал с вооруженными силами в Афганистане, и я полон решимости предоставить им и их семьям поддержку, необходимую им для восстановления своей жизни здесь, в Великобритании", - отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Согласно заявлению Министерства внутренних дел Великобритании, все эвакуированные афганцы, которые попали в страну в соответствии с политикой переселения и помощи в Афганистане - имеют возможность получить право на ПМЖ.

"Я знаю, что это будет невероятно трудное время, но я надеюсь, что они вдохновились волной поддержки и щедрости, уже выраженной британской общественностью", - добавил Джонсон.

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