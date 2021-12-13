Британия повысила уровень угрозы от коронавируса из-за "Омикрона"

Власти Великобритании повысили степень угрозы, исходящей от коронавируса, с третьего уровня до четвертого из пяти из-за распространения штамма "Омикрон". Врачи сообщают о риске роста госпитализаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Главные санитарные врачи Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии рассказали, что новый штамм распространяется гораздо быстрее, чем вариант "Дельта", а эффективность вакцин при предотвращении инфицирования в случае с новой разновидностью снижается.

Более подробные данные о том, насколько опасен новый штамм, появятся в предстоящие недели, однако уже выявлены случаи госпитализации зараженных "Омикроном", и они, вероятно, будут стремительно увеличиваться, сказали врачи.

В заявлении говорится, что в свете обнаружения нового штамма жителям Соединенного Королевства следует как можно скорее пройти курс ревакцинации, поскольку бустерная доза вакцины предоставляет дополнительную защиту при предотвращении инфицирования.

Врачи призвали британцев носить медицинские маски в общественных местах, регулярно сдавать бесплатные тесты на коронавирус и уходить на самоизоляцию в случае возникновения симптомов заболевания.