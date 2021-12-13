Британія підвищила рівень загрози від коронавірусу через "Омікрон"

Влада Великобританії підвищила ступінь загрози, що виходить від коронавірусу, з третього рівня до четвертого з п'яти через поширення штаму "Омікрон". Лікарі повідомляють про ризик зростання госпіталізацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Головні санітарні лікарі Англії, Північної Ірландії, Уельсу і Шотландії розповіли, що новий штам поширюється набагато швидше, ніж варіант "Дельта", а ефективність вакцин при запобіганні інфікування у випадку з новим різновидом знижується.

Більш докладні дані про те, наскільки небезпечний новий штам, з'являться в майбутні тижні, проте вже виявлені випадки госпіталізації заражених "Омікроном", і вони, ймовірно, будуть стрімко збільшуватися, сказали лікарі.

У заяві говориться, що у світлі виявлення нового штаму жителям Сполученого Королівства слід якомога швидше пройти курс ревакцинації, оскільки бустерна доза вакцини надає додатковий захист при запобіганні інфікування.

Лікарі закликали британців носити медичні маски в громадських місцях, регулярно складати безплатні тести на коронавірус і йти на самоізоляцію в разі виникнення симптомів захворювання.