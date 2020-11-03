Британия повысила уровень террористической угрозы

Власти Великобритании повысили уровень террористической угрозы в стране. Новый уровень является четвертым по пятибалльной шкале террористической угрозы.

Об этом сообщает BBC News.

Уровень террористической угрозы в Великобритании оставался "существенным" с ноября прошлого года. И только сегодня его повысили до "серьезного".

Последний "критический" уровень террористической угрозы вводили в мае 2017 года после теракта в Манчестере.

Напомним, вечером 2 ноября в Вене группа террористов устроила стрельбу возле синагоги. Также террористы атаковали еще ряд объектов в австрийской столице. По последним данным, пострадали более 20 человек, также есть погибшие.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал серию атак в Вене "ужасным терактом", а также сообщил о ликвидации одного из террористов.

Кроме того, правоохранители задержали одного из подозреваемых в совершении теракта в Вене. Местные СМИ пишут, что задержанный является известным исламистом.

Также правоохранители задержали 14 человек, которые входили в окружение террориста.