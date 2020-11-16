Британия потребовала от России разблокировать КПВВ на Донбассе

Российская Федерация должна разблокировать работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. На сегодня со стороны так называемых "республик" блокируется работа пяти из семи пунктов пропуска.

Об этом говорится в заявлении посольства Британии в Украине, опубликованном в Twitter.

"Великобритания разочарована, что новые КПВВ в Золотом и Счастье пока не работают полноценно, несмотря на их открытие со стороны Украины. РФ должна соблюсти свои обязательства и призвать своих марионеток немедленно открыть эти КПВВ в интересах людей по обе стороны линии разграничения", - говорится в сообщении.

Отметим, 10 ноября Украина открыла два новых КПВВ в Луганской области, а также возобновила пропуск через остальные пункты. Однако на сегодня ежедневно работает только пеший переход в Станице Луганской, а КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области - по понедельникам и пятницам.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта для жителей оккупированного Донбасса, а работу КПВВ блокирует именно российская сторона.

Отметим, в марте 2020 года Украина в одностороннем порядке закрыла КПВВ для жителей Донбасса в связи с карантином.