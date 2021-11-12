Британия потребовала от России освободить адвоката политзаключенных в Крыму
Посольство Великобритании в Украине потребовало от российских властей немедленно освободить арестованного в оккупированном Крыму адвоката украинских политзаключенных Эдема Семедляева. Его заключение - ограничение доступа к правосудию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter британского посольства.
Дипломаты подчеркнули, что Семедляева арестовали в тот момент, когда он оказывал правовую помощь украинским политзаключенным в оккупированном Крыму.
"Его новое 12-дневное заключение служит дальнейшему запугиванию политзаключенных, ограничению доступа к правосудию. Россия должна отпустить Эдема и всех политзаключенных немедленно", - добавили в британском посольстве.
Напомним, в оккупированном Россией Крыму "суд" приговорил Семедляева к 12-дневному аресту и штрафу в 4 тысячи российских рублей (около 1 453 гривен) за якобы неповиновение правоохранителям.
Известно, что Семедляев является адвокатом украинских политзаключенных. Среди них: Сейтумер Сейтумеров, Арсен Абхаиров, Ремзи Бекиров, Нариман Мемедеминов, Мемед Белялов, Эмиль Джемаденов и других крымскотатарских активистов.