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Британия потребовала от России освободить адвоката политзаключенных в Крыму

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Киев, Пятница 12 ноября 2021 18:09
Британия потребовала от России освободить адвоката политзаключенных в Крыму Фото: Британия потребовала освободить арестованного в Крыму адвоката Эдема Семедляева (facebook.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство Великобритании в Украине потребовало от российских властей немедленно освободить арестованного в оккупированном Крыму адвоката украинских политзаключенных Эдема Семедляева. Его заключение - ограничение доступа к правосудию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter британского посольства.

Дипломаты подчеркнули, что Семедляева арестовали в тот момент, когда он оказывал правовую помощь украинским политзаключенным в оккупированном Крыму.

"Его новое 12-дневное заключение служит дальнейшему запугиванию политзаключенных, ограничению доступа к правосудию. Россия должна отпустить Эдема и всех политзаключенных немедленно", - добавили в британском посольстве.

Напомним, в оккупированном Россией Крыму "суд" приговорил Семедляева к 12-дневному аресту и штрафу в 4 тысячи российских рублей (около 1 453 гривен) за якобы неповиновение правоохранителям.

Известно, что Семедляев является адвокатом украинских политзаключенных. Среди них: Сейтумер Сейтумеров, Арсен Абхаиров, Ремзи Бекиров, Нариман Мемедеминов, Мемед Белялов, Эмиль Джемаденов и других крымскотатарских активистов.

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