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Британія зажадала від Росії звільнити адвоката політв'язнів у Криму

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Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 18:09
Британія зажадала від Росії звільнити адвоката політв'язнів у Криму Фото: Британія зажадала звільнити заарештованого в Криму адвоката Едема Семедляєва (facebook.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство Великобританії в Україні зажадало від російської влади негайно звільнити заарештованого в окупованому Криму адвоката українських політв'язнів Едема Семедляєва. Його висновок-обмеження доступу до правосуддя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter британського посольства.

Дипломати підкреслили, що Семедляєва заарештували в той момент, коли він надавав правову допомогу українським політв'язням в окупованому Криму.

"Його нове 12-денне ув'язнення служить подальшому залякуванню політв'язнів, обмеження доступу до правосуддя. Росія повинна відпустити Едема і всіх політв'язнів негайно", - додали в британському посольстві.

Нагадавши, в окупованому Росією Криму "суд" засудив Семедляєва до 12-денного арешту і штрафу в 4 тисячі російських рублів (близько 1 453 гривень) за нібито непокору правоохоронцям.

Відомо, що Семедляєв є адвокатом українських політв'язнів. Серед них: Сейтумер Сейтумеров, Арсен Абхаіров, Ремзі Бекіров, Наріман Мемедемінов, Мемед Бєлялов, Еміль Джемаденов та інших кримськотатарських активістів.

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