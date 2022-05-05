Британия и Япония обсудят сокращение энергопоставок из России

В заявлении Даунинг-стрит утверждается, что лидеры Великобритании и Японии в ходе визита японского премьер-министра в Лондон Фумио Кисиды обсудят совместные меры по сокращению зависимости от российских энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию премьера Британии.

Отмечается, что стороны также придут к принципиальному согласию по новому соглашению в сфере обороны, которое позволит японским и британским вооруженным силам работать вместе и проводить совместные учения и операции.

"Ожидается, что Великобритания и Япония договорятся о совместных действиях, чтобы помочь ключевым экономикам снизить зависимость от российских энергопоставок", - говорится в публикации.

Также отмечается, что Великобритания будет первой европейской страной, у которой будет подобное соглашение с Японией.