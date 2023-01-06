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Британія показала свіжу карту бойових дій в Україні: яка ситуація на фронті

Фото: британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні на 6 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують відбивати атаки окупаційних військ у Донецькій області і водночас атакувати на інших ділянках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій, опубліковану Міноборони Великобританії.

За даними британської розвідки, найзапекліші бої продовжуються на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Крім того, російська армія намагається штурмувати позиції українських захисників на сході Харківської області та у Луганській області. Проте підрозділи ЗСУ стримують дії ворога, не даючи йому просуватися, а також контратакують у відповідь. Зокрема, за даними карти, бої точаться у напрямку Кремінної, де українські сили мали успіх.

Також бої тривають у Запорізькій та Херсонській областях. Російські окупанти активно обстрілюють населені пункти у сірій зоні.

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Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили вже понад 110 тисяч окупантів, за останню добу бійці ЗСУ ліквідували 530 російських солдатів.

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