Британія показала актуальну карту бойових дій в Україні

Збройні сили України продовжують наступальні операції на кількох напрямках у південних та східних областях. Росіяни, у свою чергу, продовжують атаки під Донецьком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними карти, на Херсонщині українські війська проводять наступальні дії на трьох напрямках - з боку Миколаєва, біля Снігурівки та вздовж правого берега Дніпра. Тим часом на сході українські бійці намагаються просуватися по лінії річки Оскол у бік Сватово та Кремінної.

Щодо російських військ, то окупанти продовжують атакувати позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку. За даними української сторони, у передмісті тривають запеклі бої.

На інших ділянках фронту поки що особливих змін немає.