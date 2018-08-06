Британія подасть запит на видачу підозрюваних у справі Скрипалів, - The Guardian

Запит підготовлений і готовий до подачі

Уряд Британії збирається подати запит Росії про видачу двох росіян, яких підозрюють в отруєнні із застосуванням нервово-паралітичної речовини "Новачок" у Солсбері, в результаті якого постраждали колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на джерела в британському уряді і службах безпеки країни.

За даними видання, запит підготовлений і готовий до подачі. Британське слідство раныше повідомляло, що двоє ймовірних отруйників встигли втекти до Росії.

Зазначено, що запит був підготовлений після декількох місяців ретельного розслідування, в результаті якого вдалося відстежити пересування двох росіян з моменту їх в'їзду на територію країни і до повернення в Росію. При цьому імена підозрюваних не називаються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до отруєння колишнього російського шпигуна Скрипаля та його доньки Юлії у місті Солсбері були причетні дві групи кілерів з Росії.

Слідство прийшло до висновку, що одна з груп прибула в Британію для доставки нервово-паралітичного газу "Новачок" за кілька тижнів до замаху, а друга - застосувала його.