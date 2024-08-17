Британія з початку війни демонструвала лідерство, але ситуація уповільнилась, - Зеленський
Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Британія демонструвала справжнє лідерство в підтримці для Києва. Однак останнім часом ситуація дещо змінилась.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави у Telegram.
"Протягом усього часу цієї війни ми бачили, що Британія демонструє справжнє лідерство. І в зброї, і в політиці, і в підтримці життя українського суспільства. Це те, що врятувало тисячі наших людей. Те, що дійсно відповідає силі Британії. Але зараз, на жаль, ситуація уповільнилась", - зауважив президент.
Зеленський пояснив, що Україна спробує поговорити з партнерами, щоб це виправити.
"Бо далекобійність для нас дійсно принципова річ. І весь світ бачить, якими ефективними є українці - увесь наш народ, - коли захищають свою незалежність", - сказав глава держави.
Він зауважив, що наразі Київ робить все, щоб дати українським воїнам необхідну зброю, необхідне посилення. І, за словами президента, саме в цьому контексті, безперечно, важливо, щоб партнери прибрали барʼєри, які заважають Україні послаблювати російські позиції саме так, як цього потребує хід війни.
"Далекобійність для наших сил – це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни. Сміливість наших воїнів, стійкість наших бойових бригад зараз компенсують дефіцит необхідних рішень від партнерів", - підкреслив він.
Водночас Зеленський наголосив, що Україна і надалі буде посилювати дипломатичну роботу.
"Потрібно те, що дійсно змінює курс війни... Ми потребуємо того, щоб усі партнери, які дійсно можуть допомогти, - щоб вони допомогли. Це і Сполучені Штати, і Британія, і Франція, і інші партнери", - підсумував він.
Нагадаємо, що Україна досі не отримала дозвіл на удари британськими ракетами по Російській Федерації.
Зауважимо, що Україна отримує далекобійні ракети не лише від Британії, а й від Франції та США. Однак ці країни поставили перед ЗСУ умову не використовувати їх озброєння для далекобійних ударів по території РФ.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати Америки вже більше як місяць не відповідають на запит Британії щодо пропозиції надати дозвіл українським воїнам застосовувати ракети Storm Shadow по території Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.