Британія підтвердила: переговори щодо України в Лондоні на рівні глав МЗС скасовано

У короткій заяві МЗС Британії йдеться, що міністерські зустрічі, які мали розпочатися сьогодні вранці, не відбудуться і будуть замінені обговореннями офіційних осіб.

Переговори відкладено після того, як держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не зможе бути присутнім у Лондоні.

Видання нагадує про заяву, зроблену вчора пізно ввечері міністром закордонних справ Девідом Леммі після його розмови з Рубіо.

Леммі сказав, що його обговорення з Рубіо були продуктивними, але натякнув, що вони пройдуть на дещо нижчому рівні. "Переговори тривають у тому ж темпі, і завтра офіційні особи зустрінуться в Лондоні. Це критичний момент для України, Великої Британії та євроатлантичної безпеки", - написав він у мережі Х.

Велика Британія приділяла велику увагу переговорам, у яких також мали взяти участь делегації Франції та Німеччини.

Як зазначає The Guardian, зниження рівня обговорень відбулося на тлі витоків інформації, які свідчать про те, що Росія готова відмовитися від своїх територіальних претензій на три українські регіони, які вона окупувала лише частково, в обмін на визнання США анексії Криму.