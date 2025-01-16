Британія передасть Україні додаткову артилерію та нову систему ППО

Він зазначив, що у 2025 році Британія надасть Україні більше військової допомоги, "ніж будь-коли до того".

"Я сьогодні радий оголосити, що ми надаємо 150 стволів артилерії, яка вперше за 20 років буде виготовлена у Сполученому Королівстві, й буквально за кілька тижнів почне постачатися в Україну", - сказав прем'єр.

Стармер повідомив, що Британія передасть Україні нову мобільну систему ППО "Грейтфул", виробництво якої профінансовано спільно з Данією.

За його словами, Британія також продовжить тренувати українських військових на додачу до 50 тисяч солдатів, які вже закінчили навчання у Британії.