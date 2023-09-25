Британія передала Україні комплекти обладнання для розмінування та знешкодження мін

Велика Британія надала Україні значний обсяг обладнання та навчання українських військових для підвищення спроможностей зі знешкодження мін.

Зокрема, було поставлено понад 1500 комплектів обладнання для розмінування та знешкодження боєприпасів як на транспортних засобах, так і "на людях", включно з необхідним навчанням.

Крім цього, сапери Королівського інженерного корпусу провели для українських військовослужбовців тренування зі знешкодження мін, боєприпасів та інших вибухових пристроїв, які використовуються на території України і наразі є однією з головних загроз безпеці цивільного населення країни.

Цей детальний і спеціалізований пакет навчає українців розпізнаванню боєприпасів, методам їхньої утилізації та процедурам пошуку для боротьби з саморобними вибуховими пристроями, мінами, мінами-пастками та відбійними пристроями.

Навчання охоплює проведення інструктажу щодо загрози, планування операцій зі знешкодження мін, а також практичні заняття з розмінування не тільки великих територій, а й систем траншей, бункерів і цивільних будівель. Під час підсумкової атестації пошукові групи з призначеним командиром прочісують складний район.

Солдати використовують металодетектори і комплекти для вилучення мін, їх вчать, як адаптувати наявне на передовій обладнання. Вони також пройшли навчання на обладнанні, наданому Великою Британією, включно з детекторами VALLON.