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Британия перебрасывает сотни морских пехотинцев в Польшу

Автор: Валерия Полищук

Великобритания направит в Польшу 350 военнослужащих из 45-го батальона специального назначения в составе 3-й бригады специального назначения Королевской морской пехоты. Они будут размещены в Польше в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Британии.

Военные окажут поддержку польским вооруженным силам в проведении совместных учений, планировании действий в чрезвычайных ситуациях и наращивании потенциала в условиях продолжающейся напряженности на границе с Украиной.

"Эта поддержка оказывается на двусторонней основе и не является частью предложения Великобритании для НАТО", - говорится в сообщении.

Напомним, Германия перебросит 350 военных в Литву.

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