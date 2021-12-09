ru ua
Чт, 09 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Британия ожидает более 1 млн случаев штамма "Омикрон" до конца года

Новина українською →
Британия, Четверг 09 декабря 2021 16:13
Британия ожидает более 1 млн случаев штамма "Омикрон" до конца года Фото: Британия ожидает более 1 млн случаев штамма "Омикрон" до конца года (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что в стране могут зафиксировать более 1 млн случаев нового штамма "Омикрон". Такой цифры следует ожидать уже к концу этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

При этом, по его словам, сейчас в Великобритании зафиксировано 568 случаев заболевания "Омикрон", но реальное количество заражений значительно выше.

"Агентство по безопасности здоровья Великобритании (UKHSA) оценивает, что количество инфицирований примерно в 20 раз превышает количество подтвержденных случаев, поэтому текущее количество инфекций, вероятно, приближается к 10 тысячам. При нынешней скорости удвоения, что составляет от 2,5 до 3 дней, к концу этого месяца количество инфицированных может превысить 1 миллион", - рассказал министр.

Напомним, в Великобритании рассматривают введение новых ограничений из-за роста заболеваемости новым штаммом "Омикрон". Планируют запустить паспорта вакцинации, а работники предприятий должны работать из дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Пандемия коронавируса
NEWS
Есть три нюанса. Тысячу за вакцинацию пока получат не все: что нужно для участия
Есть три нюанса. Тысячу за вакцинацию пока получат не все: что нужно для участия
DAILY
"Нафтогаз" идет на биржу. Как и где будут продавать газ украинской добычи
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Нафтогаз" идет на биржу. Как и где будут продавать газ украинской добычи