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Британия отправит в Украину ракеты класса Brimstone в ближайшие недели

Фото: Британия отправит в Украину ракеты класса Brimstone в ближайшие недели (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Соединенное Королевство в предстоящие несколько недель поставит Украине высокотехнологичные ракеты класса Brimstone. Предположительно, это произойдет до 10 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times Series.

Хиппи указал, что поставки могут осуществиться, пока парламент находится на перерыве перед тронной речью королевы Елизаветы II, которая запланирована на 10 мая, она знаменует открытие новой сессии британского парламента.

Самонаводящиеся ракеты обычно применяются с самолетов и предназначены для поражения как морских, так и сухопутных целей. Дальность ракет первой модели - до 20 км, второй модификации - до 60 км.

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Великобритания