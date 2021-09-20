UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Британия осудила проведение выборов в Госдуму РФ в Крыму

Автор: Дмитрий Кузнецов

Великобритания осудила проведение выборов в Госдуму РФ на территории Крыма. Лондон подтвердил, что полуостров незаконно оккупирован Россией и остается украинским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Великобритании.

"Мы осуждаем проведение этих выборов на суверенной территории Украины и подтверждаем, что аннексия Крыма Россией в марте 2014 года была незаконной и остается таковой по сей день", - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве отметили, что выборы в Госдуму РФ продемонстрировали серьезный шаг назад для демократических свобод в России. Обращается внимание на действия российских властей в ходе избирательной кампании. В частности, на исключение из участия в выборах подлинных оппозиционных кандидатов, создание помех для работы независимых СМИ и ограничения по допуску международных наблюдателей.

Напомним, СБУ и прокуратура Крыма возбудили уголовные дела по факту незаконной организации и проведения на территории оккупированного полуострова выборов в Госдуму РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКрымВеликобритания