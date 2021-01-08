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Британия одобрила вакцину от коронавируса компании Moderna

Лондон, Пятница 08 января 2021 15:51
Британия одобрила вакцину от коронавируса компании Moderna
Фото: вакцина от COVID-19 (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании одобрило использование вакцины от коронавируса американской компании Moderna на территории королевства. Британия получит 17 млн доз вакцины Moderna.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Соединенного Королевства.

Вакцина от коронавируса будет доставляться в Великобританию с весны, как только Moderna расширит свои производственные возможности.

"Мы уже вакцинировали почти 1,5 млн человек по всей Великобритании, и Moderna позволит нам ускорить нашу программу вакцинации, как только препарат будет поставлен весной", - заявил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок.

Напомним, в конце ноября правительство Британии договорилось о дополнительной партии в два млн доз вакцины от COVID производства Moderna. До этого правительство подписало соглашение на поставку 5 млн доз вакцины.

Ранее сообщалось, что вакцина от COVID-19 американской фармацевтической компании Moderna показала высокую эффективность на уровне 94,5%. Данный показатель достигнут в ходе третьей фазы испытаний.

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