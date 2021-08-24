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Британия объявила о создании фонда "Партнерство за сильную Украину": какова его цель

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Украина, Вторник 24 августа 2021 20:32
Британия объявила о создании фонда "Партнерство за сильную Украину": какова его цель Фото: Венди Мортон, британский министр (twitter.com/morton_wendy)
Автор: Дмитрий Левицкий

Британский министр по делам европейского соседства Венди Мортон объявил в Киеве о создании Фонда "Партнерство за сильную Украину". К нему присоединились Британия, Канада, Швеция, Швейцария и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Британии в Украине.

Эти страны, как пояснили в британском посольстве, помогут Украине смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах.

"Фонд имеет целью привлечь до 48 млн долларов от доноров в течение трех лет для предоставление технических консультаций власти, грантовых инвестиции, улучшение доступа к государственным услугам для жителей южной и восточной Украины", - заявили в посольстве.

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