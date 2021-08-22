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Британия обратится к России и Китаю для сдерживания талибов

Автор: Анастасия Рокитна

Великобритании придется обратиться к России и Китаю для сдерживания талибов. Сейчас талибы контролируют Афганистан.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

"Нам придется включить такие страны, которые потенциально имеют сдерживающее влияние на "Талибан", как Россия и Китай, даже если это было бы для нас некомфортно", - отметил Рааб.

По данным министерства обороны Великобритании, начиная с 13 августа с помощью британских военных из Кабула эвакуировали 3821 лицо. Среди них сотрудники посольства, британские граждане, а также афганцы, сотрудничавшие с британскими властями.

Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Великобритания готова работать с "Талибаном".

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