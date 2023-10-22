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Британія навчає українських інженерів захищати енергетику у разі атак РФ

Фото: Британія навчає українських інженерів захищати енергетику (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Британія розробила навчальну програму для українських інженерів напередодні зими. Вона передбачає навчання з захисту енергетику від атак Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби Міноборони Британії.

Навчанням займалися інженери британської армії. Двотижневу програму розробляли для цивільних інженерів на прохання України.

Українських інженерів навчали, як визначити найбільш вразливі елементи енергетичної інфраструктури, потенційні відстані вибуху та вплив різної зброї та вибухових речовин. Також інженерів навчали, де потрібно розташовувати бар'єри, щоб захистити об'єкти від російських атак.

Британські інженери залучили спеціалізованих резервістів, які працюють у секторі критичної національної інфраструктури Британії. Навчання проходили на британському газовому заводі, військовому злітно-посадковому майданчику та портовому об’єкті.

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. При цьому нещодавно росіяни вперше за півроку атакувати енергосистему України. Були невеликі відключення у столиці, Київській, Житомирській та Рівненській областях.

Раніше в "Укренерго" розповіли, чи готова енергосистема України до повторення сценарію минулої зими.

Більше про енергетику та підготовку до зими - читайте в інтерв'ю голови "Укренерго" Володимира Кудрицького для РБК-Україна.

 

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ВеликобританіяВійна в Україніенергетики