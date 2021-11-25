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Британия намерена увеличить военное присутствие по всему миру

Автор: Валерия Полищук

Армия Великобритании анонсировала самые значительные преобразования за последние десятилетия. В частности, Британия намерена увеличить свое глобальное военное присутствие в ближайшие годы для более эффективного реагирования на возможные угрозы в разных частях мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Соединенного Королевства.

В плане модернизации сухопутных войск королевских вооруженных сил говорится, что основные наземные военные региональные хабы Британии будут базироваться в Германии, Кении и Омане.

Кроме того, на базе 16-й десантно-штурмовой бригады и 1-й бригады армейской авиации будут созданы силы глобального реагирования, которые при необходимости можно будет задействовать как при ведении боевых действий, так и при оказании гуманитарной помощи.

При этом отмечается, что одним из ключевых элементов плана "Солдата будущего" является возможность для армии быть центральным участником боевых действий НАТО, предоставив к 2030 году полностью модернизированную боевую дивизию.

Создание армии, отвечающей запросам будущего, потребует реструктуризации и реорганизации подразделений в течение следующих четырех лет, что будет поддерживаться перебалансировкой личного состава в Соединенном Королевстве.

К 2025 году регулярная армия будет насчитывать 73 тысяч человек, в сочетании с армейским резервом в 30 тысяч человек армия Британии будет насчитывать более 100 тысяч человек.

Силы глобального реагирования будут укреплены дополнительным мотострелковым батальоном, саперным батальоном, батальоном материально-технического обеспечения, артиллерийской батареей, а также вертолетами Apache и Chinook новой модификации.

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Великобритания